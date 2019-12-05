'Adil rekabet ortamı yok'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, “Ülke futbolunun, henüz 13. haftada, adil rekabet ortamının sağlanamadığı ve dolayısıyla sisteme güvenin endişe verici seviyeye geldiği konusunda, neredeyse tüm kamuoyu hemfikir duruma gelmiştir” dedi. Koç, F.Bahçe Dergisi’ndeki yazısında, “Biz adalete vurgu yaptıkça bilhassa Fenerbahçe özelindeki tutum, davranış ve kararlar her geçen gün daha da kötüye gitti” ifadelerini kullandı.

SİSTEM KANGREN OLUR

■ KOÇ, şunları söyledi: “İlgililerin kendilerini sorgulamadığı, bu çarpık duruma çeşitli bahanelerle sahip çıktığı, sorunlara çözüm üretmediği ve bir pozisyon almadığı takdirde sistemin kangren olması kaçınılmazdır. Bir kez daha vurgulamak istiyorum; F.Bahçe hiçbir koşulda bir ayrıcalık talep etmemiştir, etmeyecektir. TFF, hakem kararlarında ve VAR uygulamalarında standartların yakalanamaması karmaşaya sebep olmaktadır.”