07 Ocak 2020 Salı 21:16:31 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:17:02
Adil Rami'den yönetime flaş talep
Devre arasında önemli bir operasyona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fransa'da RMC'nin haberine göre sezon başında kadroya katılan Adil Rami, daha fazla oynamak istediğini belirterek ayrılık talebini Fenerbahçe yönetimine iletti.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
34 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.
Sezonun ilk yarısında 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan Rami, 286 dakikada kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer