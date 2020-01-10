Adil Rami'den ayrılık paylaşımı: Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim
Fenerbahçe'nin Fransız defans oyuncusu Adil Rami'nin son Instagram paylaşımı ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
Fenerbahçeli Adil Rami'nin sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Rami'nin kişisel Instagram hesabından farklı takımlarda forma giydiği dönemde yıldız isimleri durdururken çekilen karelerini paylaştığı ve açıklamaya da, "Burada veya başka yerde, tutkum için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini yazdığı görüldü.
Rami'nin bu mesajı ayrılığın sinyalleri olarak değerlendirildi.
Rami'nin daha önce devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak istediğişni yönetime ilettiği iddia edilmişti.
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