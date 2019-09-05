Adil Rami taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor

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33 yaşındaki stoper, Fransız basınına verdiği röportajda, çok büyük bir camiaya geldiğini belirterek, “Müthiş bir taraftara sahibiz. Trabzonspor maçında bunu gözlerimle gördüm. Şovları müthişti. Beraberliğe rağmen tüm takımı içtenlikle alkışladılar. Bende bu seyircinin önüne çıkmak ve ve yeni takımıma katkı vermek istiyorum. Hocamdan ilk lig maçında forma bekliyorum. Fenerbahçe’nin tesisleri Avrupa kalitesinde, çalışma şartları mükemmel. İstanbul şehri ise çok güzel” diye konuştu.