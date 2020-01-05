05 Ocak 2020 Pazar 16:16:07 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 16:18:50
Adil Rami Fenerbahçe'nin başına bela oldu
Fenerbahçe'de ilk yarının kayıp isimlerinden Adil Rami için seçenekler düşünülüyor.
Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.
Yüksek ücreti nedeniyle kulüp bulamayan Adil Rami'nin Fenerbahçe'de oynayabilecek fizik kapasitesine bir türlü ulaşamamış olması da can sıkıyor.
Sarı-lacivertlilerde Rami'nin ücretinin bir kısmının karşılanarak gönderilme planı da değerlendiriliyor.
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