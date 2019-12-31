Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

Kulüpten en çok para kazanan oyunculardan birinin Adil Rami olduğu belirtilen haberde, “Marsilya’dan sezon başında Fenerbahçe’ye bonservis bedeli olmadan gitti. Takım şimdi onunla yollarını ayırmak istiyor ancak Adil Rami en çok para kazanan oyunculardan biri ve kalmak isteğinde” ifadesi kullanıldı.

(Akşam)