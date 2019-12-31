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31 Aralık 2019 Salı 09:28:05 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 09:30:38

Adil Rami Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

FRANSIZ basını, Fenerbahçe’nin devre arasında yollarını ayırmayı düşündüğü ilk ismin Adil Rami olduğunu iddia etti.

Kulüpten en çok para kazanan oyunculardan birinin Adil Rami olduğu belirtilen haberde, “Marsilya’dan sezon başında Fenerbahçe’ye bonservis bedeli olmadan gitti. Takım şimdi onunla yollarını ayırmak istiyor ancak Adil Rami en çok para kazanan oyunculardan biri ve kalmak isteğinde” ifadesi kullanıldı.

(Akşam)

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