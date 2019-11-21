21 Kasım 2019 Perşembe 14:11:49 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:13:05
Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor
Sarı-Lacivertliler'in bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaratan transferi Adil Rami oldu. Fransız futbolcu, bulduğu fırsatları değerlendiremedi.
Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaratan transferi Adil Rami oldu. Fransız futbolcu, bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Tecrübeli oyuncu, son olarak kupadaki Tarsus maçında 11'de oynamış ve sakatlanmıştı. İyileşen Rami, hocasından bir şans daha istiyor. 33 yaşındaki futbolcu, "Milli arayı iyi şekilde değerlendirdim. Verilecek her türlü görevin altından kalkacağıma inanıyorum" diye konuştu.
(Akşam)
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