Adil Rami: Comolli evime kadar gelerek beni ikna etti

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Adil Rami, Fener’i tercih etmesinde Sportif Direktör Comolli’nin büyük etkisi olduğunu söyledi. Fransız stoper, “Birçok teklif aldım ama Comolli evime kadar geldi ve ben de duygusal bir insan olduğum için bundan etkilendim. Ligle ilgili çok fazla konuştuk. İyi bir takıma sahibiz. Görevimiz şampiyon olmak. Kendimi azimli hissediyorum. İnanıyorum ki şampiyon olacağız” dedi. (Star)