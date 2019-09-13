Adil Rami, Alanyaspor maçında zor

Fenerbahçe'de Marsilya’dan transfer edilen Adil Rami’nin Pazartesi günü Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada forma giymesinin çok zor olduğu ortaya çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın henüz tam olarak hazır olmayan 34 yaşındaki Fransız stoperi riske etmek istemediği kaydedildi. Bir süredir düz koşu yapan Isla ve Moses’in de hazır olmadığı bildirildi. (Star)