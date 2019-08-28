Adil bir imza

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE, savunmasını sağlama aldı... Sezona Serdar ve Sadık ikilisiyle başlayan ancak, ikiliden verim alamayan Sarı-Lacivertliler, ilk olarak Danimarkalı Zanka’yı renklerine bağlamıştı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın ‘bir stoper daha istiyorum’ sözlerinin ardından Adil Rami ile görüşen Sarı-Kanarya, Fransız savunmacıyı Pazar günü akşam saatlerinde İstanbul’a getirdi. 33 yaşındaki oyuncunun yapılan tetkiklerinde bir soruna rastlanmayınca Rami ile sözleşme imzalamaya karar verildi.

İMZA PARASI YOK

■ FRANSIZ savunmacı ile yapılan görüşmelerde yıllık iki milyon eurodan el sıkışıldı ve tecrübeli futbolcu, dün 1+1 senelik sözleşmeye imza attı. Rami’nin bonuslarla birlikte Fenerbahçe’ye toplam maliyeti 5 milyon euro olacak. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki stopere imza parası da verilmeyecek. Bu arada Fransız basını, İngiliz ekipleri Crystal Palace ve West Ham United’ın transfer girişimine rağmen Fas asıllı olan Adil Rami’nin Fenerbahçe’yi tercih ettiğini belirtti.