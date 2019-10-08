Adem Ljajic'te manajer oyunu

GÜNEŞ

SORUN TEKNİK&TAKTİK DEĞİL

■ BEŞİKTAŞ kariyerinde çıktığı 40 maçta 11 gol, 14 asist yaparak kalitesini gösteren Adem Ljajic bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Gerek Süper Lig’de, gerekse UEFA Avrupa liginde gösterdiği performansla akıllarda soru işaretleri bırakan Boşnak yıldızın yokları oynamasının altında yatan sebep, taktik ve teknikle alakalı gibi görünmüyor! Yaz transfer döneminde Ukraynalı Yevhen Konoplianka konusunda yaşananlar nedeniy

N’KOUDOU İMZAYI ATINCA…

■ KONOPLİANKA ile her konuda anlaşan Beşiktaş oyuncuyu aniden beklemeye alıp bir anda gerçekleştirdiği İngiltere seferi ile N'Koudou'ya yönelir. Bu süreçte Konoplianka kanadından kulübe, “Bizi ne için bekletiyorsunuz. Eğer oyuncumuzu almayacaksanız, İtalya'dan teklifler var” telefonları açılmaya başlanır. Hep “bekle” denilen Lian Sports yetkilileri, son günlere doğru durumdan iyice rahatsız olmuş ve Beşiktaş'ın transferde ki kurmaylarının telefonlarını aşındırmaya başlamış.

ADEM’E BASKI MI UYGULADILAR

■ SON 2 güne kadar bu süreç böyle sıkıntılı devam edip sonunda Beşiktaş N'Koudou hamlesini yapınca, Yevhen için bu sefer İtalya treni de kaçmış, son anda ülkesinde piyasası olan yıldız oyuncu için ikili ilişkiler devreye girmiş ve Shakhtar'a gönderilmiş. Tam bu transfer tantanası bittiğinde Yevhen'in de menajerliğini yapan Lian Sports'tan kulübe hiç yakışık almayan bir telefon gelmiş. İddiaya göre şirket, baskı uygulayarak oyuncunun performansını olumsuz yönde etkilemeye çalışıyormuş.