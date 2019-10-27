Adem Ljajic'e derbi uyarısı: Kendini bu maçta ispat et

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, yeni sezonda Beşiktaş teknik heyetinin en güvendiği isimlerin başında geliyordu.

Ancak sergilediği performansla geçen sezonu mumla arattı, futbolundan çok sorunlu özel hayatı ile gündeme geldi.

Takımın kritik bir dönemden geçtiği süreçte Sırp yıldız için Beşiktaş'ın futbol şubesinden sorumlu asbaşkanı Emre Kocadağ devreye girdi.

Kocadağ, bire bir görüştüğü 28 yaşındaki futbolcuya, "Sana güveniyoruz, Galatasaray derbisi kendini yeniden ispat etmen ve kaliteni göstermen adına önemli bir fırsat" dedi.

ADEM LJJAIC NE YAPTI?

Geçen sezon Şenol Güneş döneminde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Sırp 10 numara, şu ana kadar Süper Lig'de 7 karşılaşmada toplam 530 dakika süre alırken, sadece Göztepe maçında 1 gol kaydetti.

Göztepe'ye karşı 1 ve Gaziantep FK maçında 2 olmak üzere 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde oynanan 3 karşılaşmada da 90'ar dakika sahada kalan Ljajic, 4-2 kaybedilen Slaven Bratislava mücadelesinde 1 gol atarken, Wolverhampton ve Braga müsabakalarında sıfır çekip, taraftarların tepkisini topladı.

(Sabah)