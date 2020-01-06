Adem Ljajic: Üzerimde baskı var ama mutluyum

Beşiktaş'ın Boşnak asıllı Sırp futbolcusu Adem Ljajic, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın ilk yarı performansını değerlendiren Adem Ljajic, A Spor'a yaptığı açıklamada "İlk yarıda geride kaldı, daha iyi olabilirdik çünkü güçlü bir kadromuz var. İlk yarının başında hemen hemen bütün maçları kaybettik ve önümüze gelene puan verdik." dedi.

Geçen seneki performansının daha iyi olduğunun hatırlatılması üzerine Adem Ljajic "Futbolda her zaman istediklerinizi yapamıyorsunuz. Ne kadar çalışsanız bile bazen olmuyor. Benden beklentinin farkındayım. Benden yüksek beklenti var, bu beni mutlu ediyor ve üzerimde güzel bir baskı oluşturuyor. Geçen seneki gibi değilim ama bu takıma da bağlı. Sezon başında yaklaşık iki ay kötü sonuçlar aldık. Sallanan takım içerisinde ben de kötü performans gösterdim. Hala istediğim seviyede değilim. Sıkı çalışarak o seviyeye gelmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Performansının geriye gitmesinde Şenol Güneş ile Abdullah Avcı'nın oyun sistemindeki farklılığın etken olup olmadığı sorulan Ljajic, "Her hocanın futbola bakışı çok farklı. Abdullah Hoca da gelirken kendi sistemini getirdi. Profesyonel futbolcu olarak bizler, hocanın istediklerini yapmak zorundayız. Abdullah Hoca geldiğinde 10 numara pozisyonunda oynamadım ama sonra değişiklikler oldu. Bütün sorumluluk bize ait. Ben ve takım arkadaşlarım, hocamızın istediklerini yapmak zorundayız." yanıtını verdi.

Eleştirilmesiyle ilgili de konuşan 28 yaşındaki isim "Futbolda eleştiri de övgü de çok hızlı değişir. On maç iyi oynarsınız övgüler yağar, iki maç kötü oynarsınız eleştirebilirsiniz. Bu eleştirileri her futbolcu kabul etmeli. Kendi seviyeme çıktığımda bu eleştiriler bitecektir. Bu eleştirilere saha içerisinde iyi futbolla cevap verirseniz, karakterinizi göstermiş olursunuz." dedi.

Türk futboluna adaptasyonda iki ay zorlandığını söyleyen Ljajic "İlk geldiğim iki aylık adaptasyon sürecinden geçtim ama şu an adaptasyonla ilgili sorunum yok. Adaptasyonum da lig farkından oldu. Türkiye'de fizik gücü çok yüksek, İtalya'dan buraya sert geçiş yaptım. Türkiye'de taktiğe daha az önem veriliyor, fiziğe dayalı futbol oynanıyor." şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz ile geçen sezon takımı sırtladıklarının hatırlatılması üzerine Ljajic "Geçen sene Burak Yılmaz ile ikimizi sahada fark yaptık. Bu sene de Burak Yılmaz'ın attığı gollerle takım çıkışa geçti. İkimiz de sorumluluk alan oyuncularız. Umarım en kısa zamanda ikimiz de oynarız ve takıma yine büyük katkılar sağlarız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşü sorulan Ljajic "Şampiyonluğu konuşmak için erken. İlk yarı yeni bitti ve güç dengeleri ortada. Tepede 5-6 akım var ve herkes, herkesi yenebiliyor. 6 maçlık seri yaptık ve kalitemizi gösterdik. Belki en iyisi değiliz ama kaliteli takımlardan biriyiz. Umarım şampiyon oluruz." dedi.

(Sporx)