05 Ekim 2019 Cumartesi 09:57:42 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:58:32
Adem Ljajic hedef tahtasına kondu
Beşiktaş'ta geçen sezonun başında kiralanan ve 9 gol, 14 asistlik katkı yapan Adem Ljajic, bu sezon yokları oynuyor.
STAR
Şu ana kadar 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Sırp 10 numara herkesin hedef tahtasında. Siyah-Beyazlı taraftarların, “Bonservisine 6.5 milyon verildi ama her büyük maç öncesi cezalı duruma düşüyor” diye isyan ederken Ljajic için Abdullah Avcı da, “Ondan hiç memnun değil” şeklinde konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT