Adem Ljajic’e büyük tepki

GÜNEŞ

■ Bu tablo karşısında isyan eden taraftarlar, “Suç yalnızca Avcı’nın değil. Toplam 8 milyon euro para ödenerek alına Adem Ljajic nerede?” diye soruyor. Sosyal medyada Boşnak futbolcuya tepki gösteren Beşiktaş taraftarı “kredin tükeniyor” mesajı verdi. Avcı ise “Ljajic’in performansından ben de memnun değilim. CV’sine baktığımda önemli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı kart, 3’ü itirazdan olmaması gerekir, yüzüne de söyledim” görüşünde…