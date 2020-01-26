Adem Büyük: Zor bir deplasmanı kolay hale çevirdik

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede son golü atan Adem Büyük, karşılaşma sonrasında konuştu.

Elazığ'daki deprem için konuşan Adem, "Birkaç gün önce aldığımız haberle çok üzüldük. Ölenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Takım olarak onların yanındayız. Dualarımız, kalbimiz Elazığ ile. Allah bir daha aynı acıyı yaşatmasın" dedi.

Maçı değerlendiren tecrübeli isim, "Zor bir deplasmanı kolay hale çevirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik, pozisyonlar bulduk ve gole çevirdik. Buraya gelen taraftarlara teşekkrü etmek istiyoruz. Umarım taraftarımız bu şekilde desteklemeye devam eder ve biz de bu şekilde kazanmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.