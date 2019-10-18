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18 Ekim 2019 Cuma 10:55:16 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:01:40

Adem Büyük ünlü gazeteciyi mahkemeye verdi

Galatasaray'ın sezon başında Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Adem Büyük'ün, ünlü gazeteci Hıncal Uluç'u mahkemeye verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Adem Büyük'ün, Yeni Malatyaspor'da oynadığı dönemde kendisine 'sahtekar' diyen Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'u mahkemeye verdiği ortaya çıktı.

Adem Büyük, kendisi için köşesinde ve televizyonda 'Sürekli yere atlıyor, sakatlığını abartılı abartılı yaşıyor, bu haftanın sahtekarı Adem' ifadelerini kullandığı için Hıncal Uluç'u mahkemeye verdi. Uluç, olayı bugünkü köşesinde duyururken, karakola çağrıldığını ve ifade verdiğini de ekledi.

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