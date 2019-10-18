Adem Büyük ünlü gazeteciyi mahkemeye verdi

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Adem Büyük'ün, Yeni Malatyaspor'da oynadığı dönemde kendisine 'sahtekar' diyen Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'u mahkemeye verdiği ortaya çıktı.

Adem Büyük, kendisi için köşesinde ve televizyonda 'Sürekli yere atlıyor, sakatlığını abartılı abartılı yaşıyor, bu haftanın sahtekarı Adem' ifadelerini kullandığı için Hıncal Uluç'u mahkemeye verdi. Uluç, olayı bugünkü köşesinde duyururken, karakola çağrıldığını ve ifade verdiğini de ekledi.