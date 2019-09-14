  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    273,7990
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adem Büyük: Pozisyon bana göre penaltıydı Adem Büyük: Pozisyon bana göre penaltıydı
"Besleyici olma özelliği aşureyi diğer tatlılardan ayırıyor" "Besleyici olma özelliği aşureyi diğer tatlılardan ayırıyor"
Club Brugge maçı öncesi G.Saray’ın ağır futbolu eleştiri topladı Club Brugge maçı öncesi G.Saray’ın ağır futbolu eleştiri topladı
Hakem top toplayıcı çocuğu tribüne gönderdi Hakem top toplayıcı çocuğu tribüne gönderdi
Sabah boşandığı eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü Sabah boşandığı eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü
Vedat Muriç'e gelen resmi bir teklif yok Vedat Muriç'e gelen resmi bir teklif yok
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor
Fenerbahçe, golcü George Puscas’ın peşinde Fenerbahçe, golcü George Puscas’ın peşinde
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
Şevket Çoruh İzmir'de dayak yediğini açıkladı: Canımızı zor kurtardık Şevket Çoruh İzmir'de dayak yediğini açıkladı: Canımızı zor kurtardık
Lemina, mide bulantısı nedeniyle oyundan çıktı Lemina, mide bulantısı nedeniyle oyundan çıktı
Dünya Güreş Şampiyonası başladı, Türkiye'yi 10'u kadın 30 sporcu temsil ediyor Dünya Güreş Şampiyonası başladı, Türkiye'yi 10'u kadın 30 sporcu temsil ediyor
Lens, kendisine yapılan BAE teklifini geri çevirdi Lens, kendisine yapılan BAE teklifini geri çevirdi
Yanal, Emre’nin sakatlığı nedeniyle takımı yönetme görevini Gustavo’ya verecek Yanal, Emre’nin sakatlığı nedeniyle takımı yönetme görevini Gustavo’ya verecek
Gençler maçında gol atma görevi Sörloth’un Gençler maçında gol atma görevi Sörloth’un
Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem Çankırı'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Eşinin 'korkuyorum’ diyerek uzaklaştırdığı kişiyi İmamoğlu BELTUR'a müdür yaptı Eşinin 'korkuyorum’ diyerek uzaklaştırdığı kişiyi İmamoğlu BELTUR'a müdür yaptı
Avrupa başkentleri mülteci alarmı verince Türkiye ile işbirliği yapmayı hatırladılar Avrupa başkentleri mülteci alarmı verince Türkiye ile işbirliği yapmayı hatırladılar
Terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kampta ölen çocukların sayısı 2 kat arttı Terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kampta ölen çocukların sayısı 2 kat arttı
Sömürge valisi Guaido'nun uyuşturucu baronlarıyla fotoğrafları çıktı Sömürge valisi Guaido'nun uyuşturucu baronlarıyla fotoğrafları çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı Muğla'da orman yangını çıktı
UMH güçleri, darbeci Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu UMH güçleri, darbeci Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu
ABD'nin NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Harrigian: Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli ABD'nin NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Harrigian: Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli
Trump'tan darbeci Sisi'ye: En favori diktatörümsün Trump'tan darbeci Sisi'ye: En favori diktatörümsün

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:25:44 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:29:05

Adem Büyük: Pozisyon bana göre penaltıydı

Adem Büyük, "Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazandık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi. 2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorundayız" dedi. Kendisine ya da Galatasaray'a karşı bir art niyet olduğunu düşünmek istemediğini dile getiren Adem Büyük, "Bana göre penaltı. Bir hamlesi var orada ikili mücadele, herhalde iki kişi çarpıştı diye değerlendirdiler" dedi.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncusu Adem Büyük, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

3 puan almalarının kendileri için önemli olduğunu belirten Adem Büyük, "Kasımpaşa karşısında gol şansımız vardı diye düşünüyorum. Son paslarda ya da son vuruşlarda biraz daha etkili olabilseydik farklı bir skor çıkabilirdi. Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazandık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi. 2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorundayız. Çünkü önemli maçlar oynayacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi maçından önce de böyle bir galibiyet almak önemliydi. Şimdi Club Brugge maçını düşüneceğiz" diye konuştu.

"CLUB BRUGGE TAKIMINI YENECEK GÜCE SAHİBİZ"

Club Brugge deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini ifade eden Büyük, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok, Şampiyonlar Ligi sonuçta. Oradan en avantajlı skorla dönmek zorundayız. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz. Umarım oradan mutlu bir şekilde döneriz" dedi.

"POZİSYON BANA GÖRE PENALTIYDI"

Kendisine ya da Galatasaray'a karşı bir art niyet olduğunu düşünmek istemediğini dile getiren Adem Büyük, "Bana göre penaltı. Bir hamlesi var orada ikili mücadele, herhalde iki kişi çarpıştı diye değerlendirdiler. Zaten bana ya da Galatasaray'a fark etmez, bir art niyet olabilir mi bilmiyorum ama zannetmiyorum, o şekilde düşünmek de istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMAK İÇİN MECBUR KALABİLİRLER"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleri hakkında ise Büyük, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Problem değil, daha önümüzde çok maç var. O yüzden bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" şeklinde konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ