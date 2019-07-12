Addio dorukhan

HOCASI TUDOR OLACAK

TRANSFERDE henüz yeni bir imza atamayan, sadece Ljajic’in bonservisini taksitle alan Beşiktaş, kaynak yaratmak için orta sahanın yıldız ismi Dorukhan Toköz’ü satıyor. İtalya’nın ünlü gazetesi La Gazzetta della Sport’un haberine göre, teknik direktörlüğünü Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı Igor Tudor’un yaptığı Udinese ile Beşiktaş Dorukhan için 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

HAZIRLIK MAÇINA YETİŞİR

İTALYANLAR, Beşiktaş ile Udinese arasında 2 Ağustos’ta Groedig’deki Goldberg Stadı’nda oynanacak hazırlık maçına kadar Dorukhan transferinin biteceğini de bildirdi. Eskişehirspor’dan geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Siyah-Beyazlı takıma katılan ve özellikle 2. yarı gösterdiği performansla formayı kapan Dorukhan, milli takıma kadar yükselmişti. Ligde 24 kez Beşiktaş ’ta forması giyen genç yıldız 3 gol 3 asist yaptı.