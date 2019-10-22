  • Bist 100
    97886.4
  • Dolar
    5,7976
  • Euro
    6,4634
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kızılyıldız'da Milan Tomic'in sözleşmesi feshedildi Kızılyıldız'da Milan Tomic'in sözleşmesi feshedildi
Musk'un başı 'Escobar'larla dertte Musk'un başı 'Escobar'larla dertte
Madrid'i koyunlar istila etti Madrid'i koyunlar istila etti
Instagram’da nofilter dönemi Instagram’da nofilter dönemi
Kaçak Chris artık yok Kaçak Chris artık yok
İlk aşama tamam İlk aşama tamam
Feneri karadan yürüttüler Feneri karadan yürüttüler
Simit Oxford sözlüğünde Simit Oxford sözlüğünde
İmparatorun şerefine suçlulara af İmparatorun şerefine suçlulara af
14 yıl sonra mutlu son 14 yıl sonra mutlu son
İşte Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik mutabakat metnin tamamı İşte Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik mutabakat metnin tamamı
SMO askerleri intihar saldırısını önledi SMO askerleri intihar saldırısını önledi
Görevden alınan Kayapınar ve Kocaköy belediye başkanları tutuklandı Görevden alınan Kayapınar ve Kocaköy belediye başkanları tutuklandı
Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı
MSB duyurdu: Temizlik sürüyor MSB duyurdu: Temizlik sürüyor
Yalçın Koşukavak: 'Bu ligin başka dinamikleri var' Yalçın Koşukavak: 'Bu ligin başka dinamikleri var'
ABD: Terör örgütü YPG geri çekildi ABD: Terör örgütü YPG geri çekildi
Rusya'dan gelen ilk bilgi: YPG 30 km geri çekilecek Rusya'dan gelen ilk bilgi: YPG 30 km geri çekilecek
Uluslararası Tiyatro Festivalinde 'Çağdaş Sahnenin Seyri' söyleşisi yapıldı Uluslararası Tiyatro Festivalinde 'Çağdaş Sahnenin Seyri' söyleşisi yapıldı
AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması
Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı
'Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz' 'Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz'
Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 19:41:38 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 19:50:53

Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 3 futbolcunun teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklama, bu oyuncuların takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Ligin 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olunması nedeniyle futbolculara yirmişer bin lira para cezası verildiği ifade edilen açıklamada, puan sıralamasında ilk iki sırada yer alana kadar prim verilmemesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ