  • Bist 100
    101063
  • Dolar
    6,1439
  • Euro
    6,9424
  • Altın
    326,8450
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı
Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı Rus Parlamentosu Putin'in görev süresini uzatacak düzenlemeyi onayladı
ABD'den Taliban'a DEAŞ ile çatışmasında sınırlı destek ABD'den Taliban'a DEAŞ ile çatışmasında sınırlı destek
'FETÖ'nün yeniden yapılanması' soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı 'FETÖ'nün yeniden yapılanması' soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı
İtalya'da koronavirüs bilançosu çok ağır: Bir günde 168 kişi öldü İtalya'da koronavirüs bilançosu çok ağır: Bir günde 168 kişi öldü
MSB: Türk ve Rus Asker Heyetlerin toplantısı Mill Savunma Bakanlığı'nda başladı MSB: Türk ve Rus Asker Heyetlerin toplantısı Mill Savunma Bakanlığı'nda başladı
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
30 milyonluk vurgun yapmıştı! Bitcoin Safiye’ serbest bırakıldı 30 milyonluk vurgun yapmıştı! Bitcoin Safiye’ serbest bırakıldı
Adana'da feci kaza! İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı Adana'da feci kaza! İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı
AssisTT'e uluslararası öneme sahip sertifika AssisTT'e uluslararası öneme sahip sertifika
FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi kabul edildi FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi kabul edildi
Adana’da 6’ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı Adana’da 6’ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı
Farklı illerden gelen öğrenciler Diyarbakır'daki 7 okulda Sezai Karakoç'u anlatacak Farklı illerden gelen öğrenciler Diyarbakır'daki 7 okulda Sezai Karakoç'u anlatacak
Terörden arındırılan Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı Terörden arındırılan Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı
İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Trump ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, küresel enerji piyasalarını görüştü Trump ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, küresel enerji piyasalarını görüştü
KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti
ABD Başkanı Donald Trump'tan FED'e faiz çağrısı ABD Başkanı Donald Trump'tan FED'e faiz çağrısı
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı yakalandı
Bulgaristan, göçmen akınına karşı AB'den 130 milyon euro isteyecek Bulgaristan, göçmen akınına karşı AB'den 130 milyon euro isteyecek
Benzin ve motorine indirim Benzin ve motorine indirim
Polonya'da General korona virüsüne yakalandı Polonya'da General korona virüsüne yakalandı
2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi 2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi
Jandarmadan Yedikuyalar'da tatbikat Jandarmadan Yedikuyalar'da tatbikat

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Mart 2020 Salı 19:30:38 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 19:32:42

Adana’da 6’ncı Özgecan Aslan Koşusu yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından "kadına şiddet" konusuna dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu’nu Sanem Kahraman’a ait "Headman" isimli at kazandı.

Cinayete kurban giden Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu’nda TJK tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu yapıldı. "Kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için 200 metre kum pistte gerçekleştirilen koşuda, Sanem Kahraman’a ait "Headman" isimli at jokeyi Halis Karataş ile birinci oldu. Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, kardeşi Barış Ali Aslan da izledi.

MEHMET ASLAN: BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADIK

Koşunun ardından baba Mehmet Aslan, kızının adı anıldığı için buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, “Bu yıl her zamankinden yoğun bir ilgi var. Özgecan’ımın adını duyup da gelen, unutmayan, unutturmayan herkese teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi ‘Kadına şiddete hayır’ diyoruz. Bu şiddetin mağduru olmuş, yaralanmış, acı çekmiş herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ebediyete intikal edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Bu koşuyu her yıl devam ettiren TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Adalı’ya ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SONGÜL ASLAN: KADINA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORUM

Anne Songül Aslan ise duyarlı davranışından dolayı koşunun düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, “Özge'm unutulmadı, unutturulmadı. Kadına şiddetin son bulmasını istiyorum çünkü benim kızım saf ve temizdi. Bana tüm hastaları iyileştireceğini söylüyordu. Suçsuz ve günahsızdı” dedi.

Yarışın ardından düzenlenen törende Mehmet Aslan, at sahibi Sanem Kahraman’a kupayı takdim etti. Kahraman da kupayı Özgecan’ın annesi Songül Aslan’a verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER