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23 Ocak 2020 Perşembe 13:15:47 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:16:34

Adama Soumaoro adım adım Trabzonspor'a

Trabzonspor, stoper transferinde gaza bastı. Savunmaya takviye için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Lille’den Soumaoro, Kielce’den Kovacevic ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk’ten birine en kısa sürede imza attırmakta kararlı.

Ndiaye ve Bilal transferlerinden sonra Trabzonspor’da gözler tamamen savunmaya çevrildi. 31 Ocak’ta bitecek devre arası transferi öncesi mutlaka bir stoper almak isteyen Bordo-Mavililer, geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürütüyor.

İlk hedef Adama Soumaoro

Fırtına’nın öncelikli hedefi ise Fransa’dan: Adama Soumaoro... Lille forması giyen 27 yaşındaki savunmacının piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro. Ancak başarılı futbolcu, takımında düzenli oynayamamaktan rahatsız.

Trabzonspor Yönetimi, Yusuf transferinden dolayı yakın ilişkiler içinde olduğu Lille kulübünü ikna edip, Soumaoro’yu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Hep Lille’de oynadı Oyuncunun bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki hafta somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 1.86’lık savunmacı bu sezon 8 karşılaşmada forma giyerken, 1 kez gol sevinci yaşadı. Lille’in altyapısından çıkan Soumaoro, kariyerinde başka bir kulüpte oynamadı.

Adnan Kovacevic’in maliyeti uygun

Lille ile yapılan görüşmelerde sıkıntı çıkması durumunda B planı hazır... Adnan Kovacevic’i sezon başından bu yana takip eden Bordo-Mavililer, Soumaoro’yu alamazsa rotasını Polonya’ya çevirecek. Korona Kielce’de oynayan 26 yaşındaki stoper, 1.89 boyunda. 20 lig maçına çıkan ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Kovacevic, Bosna Hersek Milli Takımı’na da çağrılıyor. Her iki ayağını da kullanabilen Kovacevic’in kulübüyle sözleşmesi Mayıs ayında bitiyor. Bu nedenle maliyeti uygun.

Eğer Trabzonspor, Boşnak savunmacıda karar kılarsa, cazip bir bonservis bedeliyle bu işin sonuçlanma ihtimali yüksek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in, Kovacevic’i bizzat takip ettiği ve bu oyuncuda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Alpaslan için bir kez daha nabız yoklanacak

Sadece yabancı oyuncular değil, gündemde bir de yerli aday var: Alpaslan Öztürk. Esas bölgesi ön libero olmasına rağmen bu sezon stoperdeki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcu, çıktığı 13 lig maçında 3 gol attı. Sakatlık sürecini atlatan gurbetçi yıldızın adı geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sağ bekte de görev yapabilen Alpaslan’ın 3 farklı mevkide oynaması en büyük artısı.

Hızlı yapısı nedeniyle savunmada geriye dönüşlerde sıkıntı yaşamayan ve bu özelliği ile dikkat çeken Alpaslan için daha önce Göztepe’nin nabzı yoklanmıştı. Ancak İzmir ekibi bonservis bedeli almadan bu transfere izin vermemişti. Önümüzdeki günlerde İzmir ekibiyle bir temas daha kurulacak.

(Fanatik)

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