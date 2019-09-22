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22 Eylül 2019 Pazar 15:39:33 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 15:41:23

Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe'nin kurulan kadrosu mucize gibi'

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Yönetimi'nin mevcut ekonomik şartlar altında kurduğu takımı "mucize takım" olarak değerlendirdi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından BeyazTV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programa bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetimi'nin mevcut şartlar altında "mucize bir takım" kurduğunu ifade eden Ilıcalı, "Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut durumu itibarıyle bu takımın kurulmasını mucizedir. Fenerbahçe'de zor bir maddi durum var, rahatlama yok. Yönetim, elinden geldiğinde çok iyi bir kadro kurdu. Benim gözümde bu takımın kurulması mucize. Muriqi, Kruse, Emre, Garry'i şu anki ekonomik şartlarda Fenerbahçe'ye getirmek büyük iş. Yönetim üzerine düşeni tamamen yaptı, taraftar da bunun farkında var ve müthiş bir destek var" dedi.

Galatasaray Yönetimini, Radamel Falcao transferi için tebrik eden Ilıcalı, "Falcao için Galatasaray yönetimini kutluyorum, çok önemli bir transfer. Atletico Madrid'de oynadığı zaman aşırı zevk aldığım, hayranlık duyduğum bir futbolcuydu Falcao. Falcao ile Vedat'ın ikisi de ayrı ekolde futbolcular. Vedat yukarı doğru çıkıyor, Falcao zaten yukarıda. Burada soru işareti olan; Vedat, Falcao'nun seviyesini geçebilecek mi, geçemeyecek mi? Bunu zaman gösterecek. Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu, kontraatakta da atar, iki ayağını da iyi kullanıyor" şeklinde konuştu.

Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye adapte olması için yardımcı olduğunu belirten Ilıcalı, "Max Kruse futbol olarak Türkiye'ye çok şeyler vermeye geldi. Ben, Kruse'nin Türkiye'ye alışmasında, Fenerbahçe'yi daha iyi tanımasında ve takıma adapte olması için elimden geleni yapıyorum. Max Kruse, Ankaragücü karşısında kendisini hiç beğenmedi ama maçın adamı seçildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin savunmasının alarm verdiğinin altını çizen Ilıcalı, "Fenerbahçe sezon başından bu yana ilk maçta skor avantajını yakaladı ve 5 gole gitti. O maçtan sonra da rahat rahat kontraatak oynayamadı ve Fenerbahçe'nin bu gücü de var. Açıkca şunu da söyleyebilirim; Fenerbahçe'de savunma şu anda kırmızı alarm. Tek kelime ile durum bu. Futbolda maç oynama kondisyonu kadar önemli bir şey yok" dedi.

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