Açılış şampiyondan! Denizlispor-Galatasaray muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de 81 günlük hasret bugün sona eriyor… Trabzonspor’un ‘Dozer’ lakaplı efsane oyuncusu Cemil Usta’nın isminin verildiği 2019-20 Sezonu Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla start alacak. 12 ilden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve BB Erzurumspor’un yerine G.Şehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek.

İLK YARI 29 ARALIK'TA BİTİYOR

■ CEMİL Usta Sezonunun ilk yarısı, 29 Aralık'ta oynanacak 17. Hafta maçlarıyla sona erecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Süper Lig'de 2019-20 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada F.Bahçe ile Trabzon arasında Ülker Stadı'nda yapılacak. Ligin 6. Haftasında ise iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Aynı hafta Trabzonspor ile Beşiktaş da Medical Park’ta oynayacak.

CEZALI TERİM TRİBÜNDE

■ SEZONUN açılışını yapacak olan son şampiyon Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle bugün kulübedeki yerini alamayacak. Yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için Terim ile birlikte mücadeleyi tribünden takip edecek. Böbrek taşı ameliyatı geçiren Feghouli’nin yanı sıra Kostas Mitroglou ile yeni transfer Valentine Ozornwafor, Denizlispor maçının kadrosuna alınmadı. Denizli Atatürk Stadı’ndaki mücadele bugün saat 20.30’da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER:

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Recep, Sacko, Aissati Barrow, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Donk, Jimmy, Belhanda, Babel, Diagne