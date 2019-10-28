Açık ara Fenerbahçe'nin en iyi transferi Luiz Gustavo

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Yaklaşık 1 ay Fenerbahçe’nin gündeminde kalan ve 6 milyon Euro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen Luiz Gustavo’nun oynadığı futbol sadece sarı lacivertli taraftarların değil tüm futbolseverlerin alkışını topluyor.

LUİZ GUSTAVO PARMAK ISIRTIYOR

Orta sahada Emre Belözoğlu ile birlikte takımı yönlendiren, topu çok iyi kullandığı gibi pas alış verişlerinde arkadaşlarını rahatlatan Gustavo, Ersun Yanal’ın bir numaralı prensi halinde gelirken, oyuncunun Konyaspor maçında attığı gol kafalardaki soru işaretlerini tamamen bitirdi. Mücadeleci yapısı ve özverisiyle hem oynayan hem de oynattıran Brezilyalı yıldız kendisine ödenen bonservis bedelinin hakkını vermiş gibi görünürken, 32 yaşındaki futbolcunun Konyaspor karşısında sergilediği 7 top kazancı ise istatistiklere yansıdı.

Öte yandan Marsilya’da Luis Gustavo’nun yerini dolduramayan Andre Villas Boas Lig 1’de 11 hafta sonunda sadece 4 kez kazanırken, tecrübeli teknik adamın orta sahada oynayan Roniger ve Lopez’den Gustavo katkısı alamadığı konuşuluyor.