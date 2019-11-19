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19 Kasım 2019 Salı 12:55:20 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 13:05:22

Aboubakar'dan Fikret Orman'a şok sözler: Beşiktaş başkanının davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti

Bu yaz Beşiktaş'a geri dönmesi konuşulan Vincent Aboubakar, transfer süreciyle ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Yaz transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra milli takım formasıyla iki maça birden çıkan Aboubakar, "Yeniden doğuş sürecindeyim. Uzun süre oynama fırsatı buldum ve geri dönü yaptım. Takım arkadaşlarıma bana çok büyük moral verdi. Uzun süre sonra kendimi yeniden iyi hissediyorum." dedi.

Kamerunlu taraftarların kendisine çok büyük moral verdiğini söyleyen Aboubakar, "Onların beni selamlaması ve adımı bağırması bana dokundu. Bir maç öncesinde bu tip şeyler yaşayınca, en iyi futbolumu oynamak için motive oluyorum. Tüm ülkenin beni desteklediğini hissettim. Bu harika bir duyguydu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BAŞKAN, YANLIŞ BİLGİLER ANLATIP DURDU"

Porto'nun bu yaz gözden çıkardığı ve Beşiktaş'a önerdiği Aboubakar, transferiyle ilgili olarak, "Beşiktaş'a gidecektim. Ancak, Beşiktaş başkanının davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti. Çünkü, hakkımda insanlara yanlış bilgiler anlatıp durdu. Bana, sağlık raporlarımın doğru olmadığını ve yeniden teste girmem gerektiğini söyledi. İşin aslı, Beşiktaş'ın mali problemleri vardı. Birçok oyuncusuna, çok büyük miktarlarda maaş borcu vardı." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEYİ HİÇ İSTEMEDİM"

"Dürüst olmam gerekirse, Beşiktaş'a geri dönmeyi hiç istemiyordum." sözleriyle konuşmasına devam eden Kamerunlu, "Bu transferin gerçekleşmesi için her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı. Fakat, Beşiktaş başkanı çok hassas ve zorlu bir durumdaydı. Aslında, Türkiye'ye geri dönmek aklımın ucundan bile geçmedi." ifadelerini kullandı.

Vincent Aboubakar, "İyi bir teklif gelmesi durumunda Porto'dan ayrılırım. Kariyerimi Porto'da noktalayacak değilim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)

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