Aboubakar'a Beşiktaş baskısı: Eski günlerine dön

Portekiz basını Porto’da bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız golcünün Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru olacağını yazdı. Aboubakar’ın daha önce Beşiktaş’ta gösterdiği çıkışı örnek gösteren basın, Kamerunlu golcünün Beşiktaş’a gitmesi halinde eski günlerine yeniden dönebileceğini vurguladı. (Akşam)