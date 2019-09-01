01 Eylül 2019 Pazar 09:41:04 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 09:44:59
Aboubakar'a Beşiktaş baskısı: Eski günlerine dön
Beşiktaş, Kamerunlu golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
Portekiz basını Porto’da bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız golcünün Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru olacağını yazdı. Aboubakar’ın daha önce Beşiktaş’ta gösterdiği çıkışı örnek gösteren basın, Kamerunlu golcünün Beşiktaş’a gitmesi halinde eski günlerine yeniden dönebileceğini vurguladı. (Akşam)
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