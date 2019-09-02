Aboubakar kontrolleri temiz çıkarsa bugün Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaş santrfor transferinde bugün 3 aday arasından birini seçip renklerine bağlayacak. A Bola gazetesi, Porto’nun Vincent Aboubakar’ın kiralanması konusunda Siyah-Beyazlı ekiple her konuda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bugün Türkiye’ye gelmesi beklenen 27 yaşındaki Kamerunlu golcü, sağlık kontrolünde bir sorun çıkmazsa kendisiyle sözleşme imzalanacak.

Aboubakar’ın sakatlandığı takdirde tek taraflı fesih şartını da kabul ettiği belirtiliyor. Fransız basını ise Kartal’ın Saint Etienne’in 26 yaşındaki golcüsü Lois Diony’yi kiralamak için harekete geçtiğini ileri sürdü. L’Equipe, Diony’nin her an Beşiktaş’a imza atabileceğini iddia etti. Kartal bu 2 isimde sorun yaşanması durumunda Okaka ile Demba Ba arasında seçim yapacak. (Star)