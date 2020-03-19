Abdurrahim Albayrak'ın test sonucu belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda Galatasaray'da bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındı.

SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Abdurrahim Albayrak'ın ateş ve öksürük problemi 6 aydır devam ediyordu. Çapa'da tedbiren koronavirüs testi de yaptırdı. Sonuç negatif çıktı.