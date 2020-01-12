Abdurrahim Albayrak, Mert Çetin transferini bitirmek için İtalya'ya gitti

Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla başlamak için transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da öncelikli hedef stoper transferi. Christian Luyindama'nın sakatlığı sonrası bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen ve Roma'da forma giyen Mert Çetin'i bir süredir renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılılarda İtalya çıkarması başladı.

Galatasaray kamp için Antalya'ya giderken gözler Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Albayrak'ın İtalya'ya gittiği öğrenilirken bu durum muhabirler arasında heyecana neden oldu.

Yapılan araştırmada, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferlerinde önemli rol oynayan Albayrak'ın, Roma'ya Mert Çetin transferini bitirmek için gittiği öğrenildi. Terim'in de çok istediği Mert Çetin için Roma'yla görüşmelerde önemli yol kat edildiği kaydedildi.

Gençlerbirliği'nde geçirdiği 2 sezonun ardından sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olan genç oyuncu bu sezon İtalyan ekibiyle 4 resmi maçta görev aldı ve gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

(Fotomaç)