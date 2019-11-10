Abdurrahim Albayrak fıtığa rağmen takımının yanında

Beşiktaş ile oynanan derbide bir pozisyona aşırı tepki veren ve bu nedenle ani hareketten dolayı boyun fıtığı olan ve boyunluk takan Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Gaziantep'te takımını yalnız bırakmadı.

Abdurrahim Albayrak, stat çıkışında taraftarların fotoğraf taleplerini cevapsız bırakmadı ve herkesle fotoğraf çektirdi.

Galatasaray İkinci Başkanı, gazetecilerden gelen röportaj taleplerini ise boyunluğu ve sağlık durumu nedeniyle kabul etmedi.