Abdurrahim Albayrak: Devre arasında tünelde futbolcularımıza dirsek atan olmuş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor’u 4-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "İyi ve güzel maç oldu. İki gündür Florya’da takımla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Yeneceğimize inanmıştık. 4-0 değil daha fazlaya da ihtiyacımız olsaydı onları bugün atabilecek güçteydik. İyi maç oldu. Bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hakikaten kazanmak için, ihtiyaçları olan sonucu almak için ellerinden geleni yaptılar. Galatasaray’a yakışanı yaptılar. Bütün futbolcularımız iyiydi. Hepsi çok özveriyle oynadılar. Çok da sakatımız vardı. Ama sahada olan sonradan giren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Sahalarımızda görmek istemediğimiz şeyler"

Maçın sonunda yaşanan olaylar hakkında da konuşan Albayrak, "Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Sahalarımızda görmek istemediğimiz şeyler. Devre arasında tünelde çıkarken bizim futbolcularımıza dirsek atan bir futbolcu olmuş. Biz onların başkanları ile dostça oturduk. Hiçbir şeyimiz yoktu. Neden çıktığını da anlamadık. Birden yukarıdan gittim, ayırmaya çalıştım. Söyleyecek fazla bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Nasıl oldu, nasıl çıktı ben de hayret ettim"

Tartışma sonrası soyunma odasında gerginlik yaşanıp, yaşanmadığının sorulması üzerine Abdurrahim Albayrak, "Ciddi yaşandı ama önledik. Çok üzüldüm. İlk maçı biz Türk Telekom Stadyumu’nda oynadık. Rakibimizi tebrik ettik. Futbolcular kardeşçe ayrıldılar. Hatta şimdi soyunma odasında futbolcular forma değiştirdiler. Nasıl oldu, nasıl çıktı ben de hayret ettim. Yukarıda başkanlarla dostça, kardeşçe maç seyrettik" diye cevap verdi. (İHA)