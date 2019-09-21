Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bir yandan da yönetimle ilgili sürpriz iddialar ortaya atıldı. Sarı kırmızılılarda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlığa aday olmak istediği öne sürülmüştü. Abdurrahim Albayrak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kenetlenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray kulübünün başarısı için büyük bir fedakarlıkla çalışan başkanı ve yönetim kurulu vardır. Galatasaray'ın dedikoduya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Daha önemli başarılara ulaşmak adına kenetlenme zamanıdır. Galatasaray bir oldukça, birlik oldukça güçlüdür." dedi.

(Futbol Arena)