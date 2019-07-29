29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:16:41 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:21:21
Abdullah Avcı'nın çok istediği sol stoper Karol Mets'ten Beşiktaş'a açık kapı
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Karol Mets'ten Beşiktaş’a yeşil ışık.
AIK Stockholm forması giyen Karol Mets, Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiği haberleri üzerine yaptığı açıklamada, “Bu benim için gurur verici bir şey. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Eğer AIK’ten ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmeliyim” diyerek yeşil ışık yaktı. 1.91 boyundaki stoper için Kartal’ın temaslarının devam ettiği belirtildi.
(Star)
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