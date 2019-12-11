Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

- Beşiktaş ile tek galibiyet

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava'ya İstanbul'da 2-1 üstünlük sağladı.

- Avcı'nın Avrupa performansı

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 - 0

2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2

2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 - 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 - 3

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 - 0

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 - 2

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 - 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 - 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 - 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 - 1

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 - 2

2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga (Portekiz) 2 - 1

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 - 0

2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 - 0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 - 2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 1 - 2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Braga-Beşiktaş 3 - 1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Slovan Bratislava 2 - 1 (AA)