Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

  • Bist 100
    108118
  • Dolar
    5,8089
  • Euro
    6,4399
  • Altın
    274,0670
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz Ali Koç: Olabileceğimiz yerin 7-8 puan gerisindeyiz
Türk ve Rus bilim insanlarının 20 yıldır yaptıkları kazı çalışmaları sonrası bulunanlar tarihi değiştirecek Türk ve Rus bilim insanlarının 20 yıldır yaptıkları kazı çalışmaları sonrası bulunanlar tarihi değiştirecek
Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün? Yeşilköy pazarı nerede? Yeşilköy pazarı ne zaman, hangi gün?
İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı! Gitti yine aynı araçtan aldı İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı! Gitti yine aynı araçtan aldı
Kasımda 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti Kasımda 377,8 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleşti
İstediği durakta inemeyen yolcu otobüs şoförünü yumrukladı! İşte o anlar... İstediği durakta inemeyen yolcu otobüs şoförünü yumrukladı! İşte o anlar...
Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı! Bülent Ersoy kıyafetlere 1.5 milyon TL harcadı!
Türk askeri Libya'ya giderse bölgedeki dengeler altüst olur Türk askeri Libya'ya giderse bölgedeki dengeler altüst olur
Melis Sezen dünya sıralamasında ilk 100'de! Melis Sezen dünya sıralamasında ilk 100'de!
Şarkıcı Mustafa Sandal: Evlilik hayatıma uygun değilmiş! Şarkıcı Mustafa Sandal: Evlilik hayatıma uygun değilmiş!
Cari işlemler hesabı üst üste 5 aydır fazla veriyor Cari işlemler hesabı üst üste 5 aydır fazla veriyor
'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları asılsız' 'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği iddiaları asılsız'
Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için 'yasaklara riayet' uyarısı Balıkta uygun fiyat, yüksek arz için 'yasaklara riayet' uyarısı
Türkiye'nin makine ihracatında bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor Türkiye'nin makine ihracatında bu yıl yüzde 10 artış bekleniyor
Son Dakika... 3 terörist daha sınır kapısına gelerek teslim oldu Son Dakika... 3 terörist daha sınır kapısına gelerek teslim oldu
Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı affetti! Barışma şartı ise herkesi şaşırttı Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı affetti! Barışma şartı ise herkesi şaşırttı
Avcı, Roco’yla özel görüştü Avcı, Roco’yla özel görüştü
Yenilenebilir enerji ihtiyacı Türkiye'yi üretim üssü haline getirecek Yenilenebilir enerji ihtiyacı Türkiye'yi üretim üssü haline getirecek
Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması
Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı
Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın İngiltere kadrosu belli oldu
Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Aralık 2019 Çarşamba 12:15:20 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 12:17:28

Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi zayıf

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamadı.

Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etmesini sağladı. Medipol Başakşehir'i Avrupa'da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı.

Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı'nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

- Beşiktaş ile tek galibiyet

Sezon başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, siyah-beyazlı takıma Avrupa'da bir galibiyet kazandırabildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton'a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava'ya İstanbul'da 2-1 üstünlük sağladı.

- Avcı'nın Avrupa performansı

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın başında Avrupa kupaları performansı şöyle:
Sezon       Organizasyon                          Rakip                                       Sonuç   
2015-2016   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir         2 - 0   
2015-2016   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda)         1 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan)          0 - 0   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir          2 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi play-off turu        M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)    1 - 2   
2016-2017   UEFA Avrupa Ligi play-off turu        Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir-   2 - 0   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu   Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir         3 - 3   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu   M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika)         2 - 0   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu   M. Başakşehir-Sevilla (İspanya)             1 - 2   
2017-2018   UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu   Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir             2 - 2   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan)      0 - 0   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Braga (Portekiz)-M. Başakşehir              2 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir          3 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya)          1 - 1   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir      1 - 2   
2017-2018   UEFA Avrupa Ligi                      M. Başakşehir-Braga (Portekiz)              2 - 1   
2018-2019   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        M. Başakşehir-Burnley (İngiltere)           0 - 0   
2018-2019   UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu        Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir           1 - 0   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş       4 - 2   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere)          0 - 1   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Beşiktaş-Braga                              1 - 2   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Braga-Beşiktaş                              3 - 1   
2019-2020   UEFA Avrupa Ligi                      Beşiktaş-Slovan Bratislava                  2 - 1   (AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ