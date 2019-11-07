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07 Kasım 2019 Perşembe 10:58:02 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:59:43

Abdullah Avcı'nın ardından Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları da hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sağlık sorunları nedeniyle Braga deplasmanına gidemedi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın hastalanması sebebiyle Portekiz'e gidememesinin ardından bir kötü haber de yönetici Erdal Torunoğulları'ndan geldi.

Yeni başkanla beraber tekrar yönetime dahil olan Erdal Torunoğulları, safra kesesi ameliyatı nedeniyle Beşiktaş'ın Portekiz'de Braga ile karşılaşacağı maçı yerinde izleyemeyecek.

Torunoğulları, İstanbulda ameliyat olacak.

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