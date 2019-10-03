03 Ekim 2019 Perşembe 22:42:50 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 22:44:05
Abdullah Avcı'dan taraftarlara tepki geldi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Wolverhampton maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı "Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede bütün sınavları vererek, her kademesinde çalışarak, tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben sınavları geçtim. 5 haftalık süreçte antrenörlüğüm sorgulanmaz. Performans sorgulanabilir" ifadelerini kullandı.
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