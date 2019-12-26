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26 Aralık 2019 Perşembe 09:30:38 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:31:42

Abdullah Avcı'dan futbolculara: 'İşinize konsantre olun'

Hafta başından bu yana futbolcularının gündeminde derbideki hatalar olunca Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Abdullah Avcı, "Artık bütün dikkatinizi G.Birliği maçına verin" ikazında bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki olumsuz havayı dağıtmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe maçının bitiminden bu yana siyah-beyazlı futbolcuların bir numaralı gündemi derbideki hakem kararları...

Oyuncuların hâlâ daha idman öncesi ve sonrası pozisyonları tekrar tekrar izlemelerinden ve tartışmalarından rahatsız olan tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerine uyarılarda bulundu. Bu tip maçlardan sonra oluşan psikolojinin kendilerini kötü etkileyebileceğini söyleyen Abdullah Avcı "Üst üste dört maçımızı kaybettik. Önümüzde çok zorlu bir maç var. Gençlerbirliği son haftalarda özellikle hücumda çok tehlikeli bir takım. Eğer derbiyi unutmazsanız yine kötü bir sonuçla karşılaşabiliriz. Artık bütün dikkatinizi bu maça verin" dedi.

"Siz işinize bakın"

Ayrıca derbideki kararlara olan öfkeden dolayı Gençlerbirliği maçında hakemlere ekstra reaksiyon göstermemeleri gerektiğini de altını çizen Avcı "Kontrolünüzü sakın kaybetmeyin. Haklıyken haksız duruma düşebiliriz" uyarılarında bulundu.

Siyah-beyazlı yönetim de Abdullah Hoca'ya bu yönde destek veriyor. İdmanları takip eden yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları'nın, kaptan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'le yaptığı görüşmelerde "Yönetim olarak gerekli tepkiyi biz veririz. Siz sadece sahada işinizi yapmaya odaklanın. Hakemlerle diyaloğa girmeyin. Hakem kararlarıyla ilgili mikrofonlara da konuşmayın" dedikleri öğrenildi.

Burak Yılmaz derbide oyundan çıkarken dördüncü hakem Alper Ulusoy'a kızarak "Sen gir oyna, sen gir oyna!" diye bağırmıştı.

(Türkiye)

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