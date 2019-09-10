Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz'a onay çıkmadı

  • Bist 100
    101324
  • Dolar
    5,7705
  • Euro
    6,3713
  • Altın
    277,2020
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama
Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri! İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri!
Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok
AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan! AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan!
Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor
Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir
Denizlispor'da Mbamba dönüyor Denizlispor'da Mbamba dönüyor
CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi
Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir? Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir?
Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı
Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır
Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı
Ankaragücü yönetimi bilet fiyatlarında indirime gitti Ankaragücü yönetimi bilet fiyatlarında indirime gitti
Lüks otomobillerle yolu kapatıp böyle drift yaptılar Lüks otomobillerle yolu kapatıp böyle drift yaptılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Eylül 2019 Salı 09:55:31 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 09:57:12

Abdullah Avcı'dan Burak Yılmaz'a onay çıkmadı

Sakatlığını atlatan ve Gazişehir maçında forma şansı isteyen Burak Yılmaz’a hocası Abdullah Avcı’dan cevap: Sakatlıktan yeni çıktın ve seni riske etmek istemiyorum. Asıl maratonumuz Başakşehir maçıyla birlikte başlayacak ve sen bize o zamandan itibaren lazımsın.

Beşiktaş'ta bu sezon yokluğu en fazla hissedilen isim olan kaptan Burak Yılmaz, yoğun çalışmalarına devam ediyor. 8 Temmuz'da ayağından ameliyat olduktan sonra 1 aya yakın antrenmanlardan uzak kalan ve Avusturya kampında Udinese ile oynanan maçta da tekrar sakatlanan Burak futbolu özledi. Pazar günü takıma verilen izinde de boş durmayan ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek 2 saat antrenman yapan 34 yaşındaki golcü futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SKORA GÖRE OYUNA ALABİLİR

Tecrübeli oyuncunun "Gazişehir maçında oynamak istiyorum. Takımın bana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Kendimi iyi hissediyorum, ben hazırım" talebine Avcı'nın yanıtı ise temkinli oldu. Avcı, oyuncusuna verdiği cevapta, "Sakatlıktan yeni çıktın ve seni riske etmek istemiyorum. Asıl maratonumuz Başakşehir maçıyla birlikte başlayacak ve sen bize o zamandan itibaren lazımsın" dedi. Avcı'nın, Burak Yılmaz'ı en iyi ihtimalle Gazişehir maçının son bölümünde skora göre sahaya sürebileceği belirtildi.

MİLLİ FUTBOLCULAR MERCEK ALTINDA

Beşiktaş teknik heyeti, milli takıma giden futbolcuların maç ve antrenman programını yakından takip ediyor. Ljajic, Vida, Boyd, Dorukhan ve Güven'in analizleri rapor halinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya verilirken, bu oyuncular döndükten sonra da raporlara göre idman programı hazırlanacak.

DİABY'YE TAKTİK DESTEK

Gazişehir maçı öncesi Beşiktaş'ta teknik heyet özellikle yeni transferler üzerinde durdu. Transferin son günü takıma katılan Diaby'nin de fiziksel durumunun iyi olduğu ancak taktik anlayış olarak takımın gerisinde olduğu öğrenildi. Malili ile özel ilgilenen teknik heyet, Burak dönene kadar Güven ve Diaby rotasyonuyla oynamayı planlıyor.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ