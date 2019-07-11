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11 Temmuz 2019 Perşembe 08:59:02 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:33:27

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a yeni sistem!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yla başlayan değişim rüzgarı devam ediyor. Bir süre önce maddi zorluklar sebebiyle kapatılan BJK TV'nin bir benzeri şu sıralar Riva'daki kamp çalışmalarında faaliyete geçti.

Modern futbolun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden olan Abdullah Avcı özel bir kamera takip sistemi ile futbolcularını antrenmanlarda izlemeye tabi tutuyor.

Tutulan kayıtlarla futbolcuların özellikle çift kale maç çalışmalarındaki bütün hareketleri inceleniyor. Avusturya kampında da bu sistemi kullanacak olan tecrübeli teknik adam, kampın tamamlanmasının ardından kadrosunu şekillendirecek. Avcı'nın kafasındaki ideal kadroyu kurmakta kamera uygulaması belirleyici olacak.

Her iki kamp döneminin ardından videoları özel bir ekiple analiz edecek olan Abdullah Avcı, ortaya çıkan performans sonuçlarına göre formayı bilimsel olarak da hak eden isime verecek.

VİNÇTEN KAYIT

Abdullah Avcı'nın getirdiği yeni uygulama ile birlikte Beşiktaş'ın antrenmanları bir vinç yardımıyla kuş bakışı olarak kayıt altına alınıyor.

TÜRKİYE'DE TEK

Ayrıca Abdullah Avcı'nın uygulayacağı bu modelin, Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın idmanları drone'lar ile takip etmesinden farklı olduğu öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Liverpool, Bundesliga'da ise Borussia Dortmund, Bayern Münih gibi dev kulüplerin uyguladığı bu sistem sadece idmanları takip etmekle kalmıyor. Kayıtlar için geliştirilen özel bir bilgisayar sistemi de kullanılıyor. Elde edilen verilerle performans analizleri en kapsamlı şekilde ortaya çıkarılırken, futbolcularla ilgili tahminler de yapılabiliyor.

Bu sistemin lisans haklarına da Türkiye'de sadece Beşiktaş sahip durumda. Siyah-beyazlılar Abdullah Avcı ile birlikte kullanmaya başladığı bu sistemle rakiplerinden bir adım önde bulunurken, sonuçlarının sahaya nasıl yansıyacağı da şimdiden merak konusu.

(Türkiye)

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