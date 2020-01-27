Abdullah Avcı'dan Beşiktaş yönetimini şoke eden fesih yanıtı!

Beşiktaş, kötü gidişin faturasını teknik direktör Abdullah Avcı'ya kesmiş ve tecrübeli teknik adamla geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı resmen açıklanmıştı.

Avcı ile yapılan toplantıda sözleşmes feshi imzalanmamış sadece ayrılık kararı alınmıştı. Yapılan görüşmede tazminat maddesi olmayan Avcı'ya sözleşmesinde yer alan 1 yıllık alacağı olan 12 milyon TL'nin 10 aya bölünerek ödeneceği belirtilmişti.

Yönetim, ayrılık kararı sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'yı arayarak sözleşme feshi için kulübe çağırdı ancak Avcı'dan beklenmedik bir yanıt aldı. Tecrübeli teknik adam "Tatile gidiyorum, sözleşme fesih detaylarını avukatımla görüşün" dedi.

Bu görüşme sonrasında yönetim, fesih için Avcı'nın avukatıyla görüşme gerçekleştirecek.

(Fanatik)