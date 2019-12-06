Abdullah Avcı’yla yola devam

  • Bist 100
    108659
  • Dolar
    5,7521
  • Euro
    6,3893
  • Altın
    272,5840
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Taraftarlar isyan etti: Üçünü birden gönderin Taraftarlar isyan etti: Üçünü birden gönderin
Falcao macerası bitmek üzere! Transfer görüşmelerine başladı! Falcao macerası bitmek üzere! Transfer görüşmelerine başladı!
Trabzonspor, Grosicki için devreye girdi Trabzonspor, Grosicki için devreye girdi
Beşiktaş’a yeni prim sistemi Beşiktaş’a yeni prim sistemi
Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’yı transfer listesine aldı Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’yı transfer listesine aldı
Van'da 3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Van'da 3 belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 36 gözaltı
Meteoroloji bir çok il için don ve buzlanma uyarısı yaptı Meteoroloji bir çok il için don ve buzlanma uyarısı yaptı
ABD'de Muhammed akımı: Bebek isimlerinde ilk 10'a girdi ABD'de Muhammed akımı: Bebek isimlerinde ilk 10'a girdi
İçişleri Bakanlığı'nda kapsamlı değişim İçişleri Bakanlığı'nda kapsamlı değişim
Brezilya, BM'deki oy hakkını kaybedebilir Brezilya, BM'deki oy hakkını kaybedebilir
Trump: 'Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz' yalan haber Trump: 'Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz' yalan haber
Gurbetçilerle buluşacak Gurbetçilerle buluşacak
Pankartlı konser Pankartlı konser
İddialar doğru çıktı İddialar doğru çıktı
Hızır sevgisi Hızır sevgisi
Belçim'den aşk itirafı Belçim'den aşk itirafı
Paylaşmaya gönüllü Paylaşmaya gönüllü
Ekrana kilitleyen dua sahnesi Ekrana kilitleyen dua sahnesi
Macron'a karşı milyonlar sokakta Macron'a karşı milyonlar sokakta
Zencefil şurubu öksürüğü kesiyor Zencefil şurubu öksürüğü kesiyor
Adriana Lima emekli oluyor! Herkesi şaşırttı Adriana Lima emekli oluyor! Herkesi şaşırttı
Emre Kılınç gün sayıyor Emre Kılınç gün sayıyor
Dolandırıcılıkta sınır tanımadı Dolandırıcılıkta sınır tanımadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 00:00:50

Abdullah Avcı’yla yola devam

Beşiktaş’ta yeni yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı’dan memnun Seçimi kazandığı gün, Avcı "Ocak ayına kadar takımın başında kesinlikle kalacak" diyen başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli teknik adamla bu sezon için yola devam kararı aldı.

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’ta teknik direktör Abdullah Avcı’ya duyulan güven her geçen gün artıyor. Avcı’ya soğuk bakan Siyah-Beyazlı taraftarlar, alınan kötü sonuçların ardından ise tribünlerde istifaya dahi davet etmişti. 20 Ekim’de yapılan başkanlık seçimde başkan olan Ahmet Nur Çebi, kendisine teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili soruya “Ocak ayına kadar takımın başında kesinlikle kalacak” açıklamasında bulunmuştu. O açıklamanın ardından Avcı, çıktığı 5 karşılaşmanın tümünü kazanarak adeta kendini ispatladı.

KAYSERİ MAÇI ETKİLİ OLDU

■ 4 MAÇLIK galibiyet serisi gelirken, oynanan futbol ise taraftarı ve yönetimi memnun etmiyordu. Ancak Slovan Bratislava maçının son 20 dakikasında ve Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısında oynanan futbol ise herkesi memnun etti. Güzel futbolun ardından keyifler yerine gelirken, taraftarlar 13. Hafta sonunda ilk Abdullah Avcı’yı tribünlere çağırıp alkışladılar. Bu maçlarda oynanan futbolu beğenen yönetim de tecrübeli teknik adamın kredisini artırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi, sezon sonuna kadar Avcı ile devam kararı aldı

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ