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Abdullah Avcı: Transfer konusunu başkanla görüşeceğim Abdullah Avcı: Transfer konusunu başkanla görüşeceğim

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08 Ocak 2020 Çarşamba 14:49:44 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:52:04

Abdullah Avcı: Transfer konusunu başkanla görüşeceğim

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı transfer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı; transfer çalışmaları hakkında açıklama yaparken, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini dile getirdi.

"BU DA TRANSFER SAYILIR"

TRT Spor'a konuşan Abdullah Avcı transfer hakkında "Bugün başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi.

TAKIM OYUNU ÖNEMLİ

"Verileri takip ediyoruz. Şu anki seviyemiz gayet iyi. İlk yarıdaki performansımızı nasıl artırırız ve takım oyununu arttırırız bunun için çalışıyoruz. Bu aylar güzel aylar. Maçın olmadığı ve kamp ayları, çalışma dönemi. Umarım buradaki performanslar maçlara da yansır. İkinci yarı çok daha iyi olacağını düşünüyorum"

İLK DÖNEMLER ZOR GEÇTİ

"İlk dönemlerim kolay değildi. Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız… Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da yarın arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız"

BURAK'IN SÖZLERİNE YORUM

"(Burak Yılmaz'ın Cenk Tosun'a 'Come to Beşiktaş' demesi üzerine) Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu..."

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