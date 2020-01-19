19 Ocak 2020 Pazar 21:37:21 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 21:37:56
Abdullah Avcı: Taraftarı üzdük, özür dileriz
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Sistemin dışına çıktıklarını kaydeden teknik adam, "Akıl ile duyguyu karıştırdığın bir oyun. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş taraftarından özür dileyen Avcı, "Taraftarı üzdük, özür dileriz. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz." dedi.
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