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07 Eylül 2019 Cumartesi 12:20:39 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:34:29

Abdullah Avcı: Talepte bulunmadım ama Volkan Babacan ismi önüme geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Avcı, Başakşehir'den herhangi bir oyuncu için talepte bulunmadığını, Volkan Babacan isminin önüne geldiğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Avcı, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve takımdaki son durumu aktardı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarının önemli bölümleri: 

Güven Yalçın önemli bir potansiyel. Yarım sezonda Beşiktaş'ın direkt oyuncusu olmak kolay değil. Burak başka bir oyuncu. Güven de o anlamda çok hızlı gelişen bir oyuncu. O bölgede fazla bir seçeneğim yok.

BURAK YILMAZ MÜJDESİ

Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adım adım bekliyoruz. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Udinese ile oynanan hazırlık maçında futbolu özlediği çok belliydi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra 'beni bırak' diyebilir.

Uzun orta bazen olur bazen olmaz. 80 tane ortadan bir tanesi gol oluyor. Taç çizgisinden orta karanlığa ortadır. Kısa orta çözümdür. Dünyada da bu böyledir.

Rebecho teknik kapasitesi yüksek. İsabetli ortalar yapıyor. 24 yaşında ve dar alanda oyunu çözüyor.

QUARESMA AÇIKLAMASI

Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var.

TRANSFER İTİRAFI

Başakşehir'den hiçbir oyuncunun transfer edilmesi için talepte bulunmadım. Volkan Babacan ismi önüme geldi. 

LEMINA'YI NEDEN ALMADIKLARINI AÇIKLADI

Atiba 37 yaşında ama çok değerli bir oyuncu. Sakatlığı var ama ben o bölgede Oğuzhan'ı kullanıyorum. Lemina 6 ile 8 arası oynuyor ama ortada yok. Biz de Arsenal'den Mohamed Elneny'yi aldık.  (Fanatik)

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