Abdullah Avcı: Sakat oyuncularımız dönünce daha iyi olacağız

Maçı değerlendiren Abdullah Avcı, "Bugün birçok taraftan bakabileceğimiz bir durum var. İlk yarıda 2-0 var, oyun var, kaçan goller var. 3-0 minimum içeri girmemiz gereken bir oyun var. Devre arasında, hücum anlamında çok sıkıntı yok, merkezi kapatma ile ilgili birkaç görüntü gösterdik. Böyle maçlarda skoru bir şekilde cebine alman gerekiyor. 2. yarıda hareketsiz bir oyun vardı. Bugün ana felsefemiz hem topa sahip olacaktık, hem kenarlara oynayacaktık. İlk yarı çok güzel, harika bir oyun ve kaçan goller. 2. yarıda oyuna rakibi ortak ettiğimiz, gelgitlerin olduğu bir oyun. Bir geçiş döneminden geçiyoruz, 4 maç, 10 puan ve 1 gol yedik. Önümüzdeki hafta muhteşem Beşiktaş taraftarı ve Denizlispor maçı. Onlar destek verdiğinde 1-0 önde başlıyoruz. Sakatlıktan çıkacak birkaç oyuncumuz var, onların gelmesiyle de daha iyi olacak. Ankaragücü maçında boş kaleye atamadık, bugün Karius kurtardı. Oyunun içinde bunlar var" dedi.

"BRAGA'YA UÇACAĞIZ VE 1 GÜN KALACAĞIZ"

Braga maçının ardından bir gün Portekiz'de kalacaklarını söyleyen teknik adam, "N'Koudou dönüyor, Douglas ile ilgili bilgi alacağız, Dorukhan devreyi kapattı. Victor ve Burak döndü. Braga maçı için uzun bir yolculuk, süre az. Çarşamba uçacağız, Perşembe oynayacağız, rejenerasyon yapacağız ve Cuma orada kalacağız, Cumartesi öğlen geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yerinin zirve olduğunu ifade eden deneyimli hoca, "Beşiktaş forması her zaman zirvede olacaktır. Bir süreç yaşadık, kulübün yaşadığı, oyuncunun yaşadığı sürecin içinden çıkıp tekrar buraya gelebilmek, Beşiktaş formasının değerli olduğunun karşılığıdır. Kazanımlar bize bir sonraki haftalarda daha da özgüven olarak dönecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

2. yarıda Umut Nayir'ı sola atmasının nedeni sorulan Avcı, "Umut Nayir fizik olarak dirençli bir oyuncu. Oyunlarda bizim için hedef oydu. Rakibin sağ bekinin hücumda etkili olduğu bir oyunda, Umut'u hem hücumda, hem savunmada daha iyi olmak için bu hamleyi yaptık" cevabını verdi.