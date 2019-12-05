Abdullah Avcı’nın planı belli oldu

Süper Lig’de 13. haftayı 4-1’lik Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, son 5 karşılaşmasını da kayıpsız geçerek taraftarını mest etmişti.

Sezona iyi başlayamasa da kulüpte yönetimin değişmesi sonrasında mali krizin bitmesinin ardından çıkışa geçen Kara Kartal, son 7 lig mücadelesinde de yenilmedi. Bu periyotta 6 galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor...

Türkiye Kupası’nda bugün Anagold 24Erzincanspor’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin ardından pazar günü Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Ligdeki çıkışlarını sürdürmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, bu konuda oyuncularına uyarılarda bulunuyor...

Planını, oyuncularla paylaştı

Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Abdullah Avcı’nın, kazanmaya devam etmeleri gerektiğini söylediği öğrenildi.

İlk olarak Erzincanspor karşısında görev alacak yedek oyuncuların, bu şansı iyi değerlendirmelerini isteyen Avcı, eşleşmenin birinci mücadelesinden avantajlı skorla ayrılmayı istiyor. Kupanın ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’yla oynayacakları mücadeleye odaklanacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adamın, Kasımpaşa ve Yeni Malatya karşısından galip ayrılıp 15. haftada Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine lider çıkmayı planladığı ifade edildi. (Fanatik)