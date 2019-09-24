Abdullah Avcı istifayı canlı yayında öğrendi

Beşiktaş'ta arka arkaya gelen kötü sonuçlarından ardından taraftarların tepkisi tavan yaptı ve başkan Fikret Orman görevi bırakma kararı aldı. Bu karar, futbol dünyasında olduğu gibi Beşiktaş Kulübü'nde de şok etkisi yarattı.

CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ!

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulunda yer alan Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı'nın yanı sıra başkan Fikret Orman ile uzun yıllardır dostluğu olan teknik direktör Abdullah Avcı, istifa kararını canlı yayın sırasında öğrendi. Antrenman için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde olan Abdullah Avcı, son dakika gelişmesini canlı yayında takip etti. Teknik direktör Abdullah Avcı gibi, Beşiktaş'ın yönetim kurulunda yer alan bazı isimler de bu ayrılık kararından canlı yayın sırasında haberdar oldu.

ABDULLAH AVCI İÇİN İLK İHTİMAL

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından üç yıllığına göreve gelen Abdullah Avcı'nın bu şok istifa sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, ihtimaller de belli oldu. Fikret Orman'ın olağanüstü kongreye kadar başkanlığa devam etmesi halinde Abdullah Avcı da görevinin başında kalacak.

AVCI İÇİN İKİNCİ İHTİMAL

Bir diğer ihtimalde, Fikret Orman görevi hemen bırakır ancak yönetim kurulu istifa etmezse, ikinci başkan Serdal Adalı, mevcut dönemin sonuna kadar (2,5 yıl) başkan olarak görevine devam edebilir. Bu durumda da Abdullah Avcı, futbol takımının başında işini sürdürebilir.

AVCI İÇİN ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Son ihtimalde ise Fikret Orman ve yönetimi, görevlerinden hemen ayrılırsa seçime kadar kulübün başında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yer alacak. Bu tabloda ise Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulübün futbol takımının süreci en az zararla geçirmesi adına yine takımın başında kalacak ancak yeni başkanın belli olmasının ardından usülen istifa edecek. Yeni başkan ve ekibinin, Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı alması halinde, Avcı'nın istifası kabul edilmeyecek ve 56 yaşındaki teknik adam, görevini sürdürecek.

ABDULLAH AVCI'NIN OĞLUNA MESAJ; "BABANA SÖYLE İSTİFAYI DÜŞÜNSÜN"

Bu arada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile beraber kaldığı maçın ardından taraftarın bir bölümü, Abdullah Avcı'yı eleştirirken, siyah-beyazlı takımın teknik direktörünün oğluna da sosyal medyadan ilginç bir mesaj geldi. Mert Avcı'ya bir takipçisi "Babana söyle de bir ara istifayı düşünsün" şeklinde bir yorum yazdı. Mert Avcı bu tepkiye, "Okey kanka, söylerim" diyerek yanıt verdi.

(Sporx)