Abdullah Avcı istifayı canlı yayında öğrendi

  • Bist 100
    101883
  • Dolar
    5,6854
  • Euro
    6,2570
  • Altın
    277,8910
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı
Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi
Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli
Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı
H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı
Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı
Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak
İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi
KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak
Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den
Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor
Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli? Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli?
Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek? Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek?
Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi
Loris Karius performansıyla kendini affettirdi Loris Karius performansıyla kendini affettirdi
Galatasaray'da Nagatomo gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'da Nagatomo gerçeği ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 14:18:49 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 14:22:49

Abdullah Avcı istifayı canlı yayında öğrendi

Beşiktaş'ta sezon başı göreve gelen Abdullah Avcı, başkan Fikret Orman'ın ayrılık kararını antrenman öncesi Ümraniye Nevzat Tesisleri'nde canlı yayın sırasında öğrendi.

Beşiktaş'ta arka arkaya gelen kötü sonuçlarından ardından taraftarların tepkisi tavan yaptı ve başkan Fikret Orman görevi bırakma kararı aldı. Bu karar, futbol dünyasında olduğu gibi Beşiktaş Kulübü'nde de şok etkisi yarattı.

CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ!

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulunda yer alan Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı'nın yanı sıra başkan Fikret Orman ile uzun yıllardır dostluğu olan teknik direktör Abdullah Avcı, istifa kararını canlı yayın sırasında öğrendi. Antrenman için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde olan Abdullah Avcı, son dakika gelişmesini canlı yayında takip etti. Teknik direktör Abdullah Avcı gibi, Beşiktaş'ın yönetim kurulunda yer alan bazı isimler de bu ayrılık kararından canlı yayın sırasında haberdar oldu.

ABDULLAH AVCI İÇİN İLK İHTİMAL

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından üç yıllığına göreve gelen Abdullah Avcı'nın bu şok istifa sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, ihtimaller de belli oldu. Fikret Orman'ın olağanüstü kongreye kadar başkanlığa devam etmesi halinde Abdullah Avcı da görevinin başında kalacak.

AVCI İÇİN İKİNCİ İHTİMAL

Bir diğer ihtimalde, Fikret Orman görevi hemen bırakır ancak yönetim kurulu istifa etmezse, ikinci başkan Serdal Adalı, mevcut dönemin sonuna kadar (2,5 yıl) başkan olarak görevine devam edebilir. Bu durumda da Abdullah Avcı, futbol takımının başında işini sürdürebilir.

AVCI İÇİN ÜÇÜNCÜ İHTİMAL

Son ihtimalde ise Fikret Orman ve yönetimi, görevlerinden hemen ayrılırsa seçime kadar kulübün başında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yer alacak. Bu tabloda ise Abdullah Avcı, siyah-beyazlı kulübün futbol takımının süreci en az zararla geçirmesi adına yine takımın başında kalacak ancak yeni başkanın belli olmasının ardından usülen istifa edecek. Yeni başkan ve ekibinin, Abdullah Avcı ile yola devam etme kararı alması halinde, Avcı'nın istifası kabul edilmeyecek ve 56 yaşındaki teknik adam, görevini sürdürecek.

ABDULLAH AVCI'NIN OĞLUNA MESAJ; "BABANA SÖYLE İSTİFAYI DÜŞÜNSÜN"

Bu arada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile beraber kaldığı maçın ardından taraftarın bir bölümü, Abdullah Avcı'yı eleştirirken, siyah-beyazlı takımın teknik direktörünün oğluna da sosyal medyadan ilginç bir mesaj geldi. Mert Avcı'ya bir takipçisi "Babana söyle de bir ara istifayı düşünsün" şeklinde bir yorum yazdı. Mert Avcı bu tepkiye, "Okey kanka, söylerim" diyerek yanıt verdi.

(Sporx)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ