Abdullah Avcı inadından vazgeçti, derbide galip geldi
Bu sezon ilk 8 haftada topa yüzde 62 oranında sahip olan ve daha fazla pas yapan Beşiktaş, 13 puan kaybı yaşadı. Kartal ilk kez daha az topa sahip olup, daha az pas yaptığı maçta Galatasaray’ı devirdi.
STAR
BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı taktiği değiştirdi, derbiyi kazandı. Bu sezon derbiye kadarki 8 maçta rakiplerden daha fazla topa sahip olan (Ortalama yüzde 62), daha fazla pas yapan Siyah-Beyazlı takım 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 3 maçı da kaybetti. Kartal puan kaybettiği 6 maçta ise topa yüzde 63 oranında sahip olurken, Galatasaray derbisinde maçın yüzde 42’lik bölümünde topu ayağında tuttu. Kartal, 2-0 kazandığı Alanya maçında yüzde 51 ile bundan önce topa en az sahip olduğu karşılaşmayı oynamıştı.
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