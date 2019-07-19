Abdullah Avcı ile Umut Güner arasındaki 3 saatlik transfer zirvesinden Yohan Boli çıktı
Abdullah Avcı, Umut Güner ile 3 saat süren transfer zirvesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Belçika’ya giden Ali Naibi, Yohan Boli için girişimlere başladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kamp yaptıkları Riva'da yönetici Umut Güner ile transfer konusunu masaya yatırdı. Önceki akşam 21.00'de başlayan görüşme 3 saat sürdü. Abdullah Avcı'nın birçok not aldığı ve düşünceli olduğu gözlerden kaçmadı.
Bu görüşmenin ardından dün Belçika'ya giden Futbol Direktörü Ali Naibi, forvete takviye için gündemde bulunan Yohan Boli için görüşmeler yürütecek. St. Truiden ile 25 yaşındaki oyuncu için masaya oturacak olan siyah-beyazlı idareci anlaşma zemini arayacak.
Boli geçtiğimiz sezon 36 maçta 14 gol atarken, 5 tane de asist yaptı.
DURMISI TAMAM SIRA KULÜBÜNDE
Kanatlarını Tyler Boyd ile güçlendiren, sol stopere de Vitor Hugo'yu getiren Beşiktaş'ta sıra sol beke geldi.
Siyah - beyazlılar, bir süredir gündemlerinde olan Riza Durmisi ve kulübü Lazio ile temasa geçti. Marsilya'nın da talip olduğu 25 yaşındaki Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, Lazio ile pazarlıklarını sürdürüyor.
İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren Beşiktaş, 8 milyon Euro olan zorunlu satın alma opsiyonunu indirmek için uğraş veriyor.
(Sabah)
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